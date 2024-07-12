Как создавать качественные грантовые заявки и привлекать дополнительные средства в громады теперь знают 40 представителей местного самоуправления, которые прошли учебный курс по проектному менеджменту от компании МХП и Благотворительного фонда "МХП - Громаді". Кроме полученных навыков, представители громад смогут воплотить в жизнь собственные идеи благодаря новому конкурсу грантов, передает УНН.

Учебная программа для представителей громад Школа лидеров "Моя громада і МХП: зростаємо разом", которую компания МХП и БФ "МХП - Громаді" реализует совместно с Мариупольским государственным университетом, объединила на одной площадке руководителей громад, секретарей советов, старост и депутатов. Участники учились эффективно работать в команде, создавали грантовые проекты и совершенствовали свои профессиональные навыки.

Пространством для нетворкинга стал Кулинарный центр МХП, где в июне состоялись тренинги в офлайн и онлайн форматах. Эксперты рассказали, как умение презентовать себя влияет на инвестиционные возможности громады, как эффективно проводить коллективное обсуждение, строить диалог и работать в команде, а также учились создавать проекты, которые будут интересны инвестору.

К реализации Школы лидеров присоединились педагоги Мариупольского государственного университета с опытом в области менеджмента, бизнеса, стратегирования, публичного управления, психологии. В частности, педагоги Татьяна Марена, Лариса Шаульская, Анастасия Трофименко приняли участие в разработке тренинговой программы. О фандрейзинге, социальном предпринимательстве и управлении стрессоустойчивостью участникам рассказывали преподаватели Андрей Стойка, Анна Чечель и Ольга Пучина. А бизнес-тренер Ольга Машталер помогала руководителям громад усовершенствовать навыки самопрезентации, коммуникации и публичного выступления.

"Служение громаде - одна из важных миссий Мариупольского университета в условиях перемещения. Объединившись, наше учебное заведение и Фонд "МХП-Громаді", воплотили в жизнь Школу лидеров, чтобы помочь руководителям громад в профессиональном развитии. После такой плодотворной совместной работы на самом деле понимаешь, насколько громадам нужна поддержка, и насколько они ожидают ее. Наше сотрудничество с МХП в этом направлении будет продолжаться. Сейчас мы уже разрабатываем программу для следующего этапа Школы лидеров, который будет предусматривать менторское сопровождение подготовки участниками проектов развития громад", - отметила проректор по научно-педагогической работе МГУ Татьяна Марена.

Важной частью обучения стала практическая часть программы, где представители местного самоуправления создали проекты, которые хотят реализовать в своих громадах.

"Качественное сотрудничество бизнеса и власти - действенный путь к развитию громады. А устойчивый и прозрачный бизнес заинтересован в том, чтобы громада развивалась, рос уровень благосостояния населения, а власть - была профессиональной и инициативной. Поэтому важно постоянно улучшать уровень компетенций людей, которые делают и будут делать мощные изменения в своих громадах, улучшать эффективность тех сфер деятельности, за которые они сейчас ответственны. Именно для этого компания МХП совместно с Фондом "МХП - Громаді" и Мариупольским государственным университетом организовала обучение для представителей громад, чтобы помочь развить навыки, которые помогут привлечь дополнительные ресурсы из различных источников, а значит стимулировать социально-экономическое развитие громад", - директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

В завершение первого этапа учебной программы Благотворительный фонд объявил грантовый конкурс для участников Школы лидеров. Поэтому громады смогут получить финансирование и воплотить в жизнь необходимые проекты. В рамках конкурса, участники смогут привлечь на собственные проекты от 500 000 до 1 000 000 гривен. Направления проектов должны касаться реинтеграции ветеранов, энергоэффективности или развития молодежного потенциала.

Подача заявок продлится с 1 августа по 15 сентября. Во время создания заявки участники получат экспертную поддержку от менторов программы. Объявление победителей состоится 10 ноября.

Также представители ОМС получили сертификаты об успешном прохождении обучения и посетили шеф-поваров Кулинарного центра МХП Романа Маковецкого и Юрия Грицая.