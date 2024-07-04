4 июля: День Национальной полиции Украины, День музыки в стиле кантри

Сегодня, четвертого июля, свой профессиональный праздник отмечают украинские полицейские. Событие было основано в 2015 году, пишет УНН.

После Революции Достоинства в 2014 году постепенно началась реформа правоохранительной системы. В 2015 году Верховная Рада приняла закон "О национальной полиции". Параллельно шло создание Патрульной полиции.

4 июля 2015 года в Киеве на Софийской площади приняли присягу первые патрульные полицейские Украины. Именно в честь этого события День Нацполиции Украины отмечается 4 июля.

К лету 2016 Патрульная полиция уже была сформирована во всех областных центрах Украины.

Одновременно шло реформирование областных управлений и других подразделений старой милиции на полицейские.

В настоящее время в рядах Нацполиции служат около 100 тысяч человек, из которых 2/3 - это мужчины, а остальные женщины. При этом, за охрану публичного порядка и раскрытие преступлений отвечают около 35 тысяч правоохранителей. Служба остальных полицейских так или иначе связана с войной и боевыми действиями.

За время полномасштабного российского вторжения, по разным данным, до 150 сотрудников Нацполиции погибли во время выполнения боевых задач, служебных обязанностей, проведения стабилизационных мероприятий, в результате обстрелов и тому подобное.

Меломаны могут сегодня присоединиться к празднованию Дня музыки в стиле кантри.

Кантри - это музыкальное направление, берущее начало от народной музыки британских переселенцев в США, которая продолжала традиции эпической кельтской баллады и народных танцевальных форм. Коммерческую популярность музыка в стиле кантри начала приобретать в 20-х годах ХХ века.

Праздновать День кантри-музыки начали в 1950 году, когда Ассоциация ди-джеев музыки кантри инициировала празднование этого дня в честь Джеймса Чарльза Роджерса - певца, автора песен и человека, который стоял у истоков современного кантри.

Еще 4 июля можно отметить шуточный праздник - День жарки яичницы на тротуаре, который посвящен июльской жаре.

Яйца должны достичь температуры 70 °C, чтобы приготовиться. А температура тротуаров, как правило, не превышает. 63 °C.

Даже в самый жаркий день для приготовления яичницы на тротуаре придется потратить около 20 минут.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Андрея, архиепископа Критского.

По преданию, до семи лет Андрей был немым, но через молитву чудесным образом исцелился и начал говорить.

С того времени он решил посвятить свою жизнь служению Господу, через некоторое время принял монашеский постриг и поступил в монастырь в Иерусалиме.

Андрей был проповедником и богословом, самое известное его произведение - Великий Канон.

В качестве архиепископа Критского Андрей участвовал в Шестом Вселенском соборе в Константинополе.

Именины четвертого июля празднуют Андрей, Богдан, Марк, Николай, Марта, Ольга, Татьяна.