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30percent-chinovnikov-poluchat-chistie-sertifikati-audita

30% чиновничьих деклараций проверит автоматизированная система к новому году - НАПК

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 18:24  •  3092 просмотра

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Глава НАПК Александр Новиков заявил, что около 30% декларантов получат справку, подтверждающую достоверность их деклараций, причем за день было выдано более 46 000 таких справок.

30% декларантов вероятно получат "подарок под елку" - справку, что в их декларациях все хорошо. Только за один день Агентство выдало уже более 46 тысяч таких справок. Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Мы дали старт автоматизированной системы проверки деклараций. И где-то 30% декларантов получат, как говорится "под елочку" справку. О том, что в их декларациях не установлено нарушений. За день день мы выдали более 46 тысяч таких справок уже.

- сказал Новиков.

Детали

Новиков пошутил, мол такой рождественский подарок, в виде декларации получат именно добропорядочные публичные служащие. А именно "те, кто честно работает в органах местного самоуправления или в органах государственной власти".

Мы считаем, что 30% - это очень хороший результат. Потому что декларация чиновников сложная, мы работаем над тем, чтобы сделать ее проще, и надеемся за несколько лет достичь результата под 80%.

- выразил надежды на будущее Новиков.

Однако, он отметил, что все равно есть декларации, которые невозможно проверить в автоматическом режиме. В частности, те декларанты, которые имеют наличные средства на сумму более 320 тысяч гривен - их декларации нельзя проверить автоматически, поскольку у  нас отсутствует реестр наличных средств.

А также лица, которые подают в декларациях активы размещены за рубежом, также не могут быть проверены автоматически. Ведь в НАПК нет соответствующих инструментов для автоматизированной проверки таких активов. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
30% чиновницьких декларацій перевірить автоматизована система до нового року - НАЗК
30% of official declarations will be checked by the automated system by the new year - NAZK
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