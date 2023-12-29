29 декабря: День информационно-медийных структур Минобороны Украины и ВСУ

Сегодня, 29 декабря, отмечается День информационно-медийных структур Минобороны Украины и ВСУ, пишет УНН.

Событие было основано по случаю того, что именно 29 декабря 1991 года была создана пресс-служба Минобороны Украины, а на должность был назначен первый пресс-секретарь.

Сейчас, во время полномасштабного российского вторжения военные журналисты нередко рискуют собственной жизнью ради того, чтобы правдиво и быстро проинформировать общество о ситуации во фронтовых зонах.

Пресс-секретари военных подразделений, используя различные средства коммуникации, в том числе и социальные сети, рассказывают людям об оперативных событиях в самых горячих точках боевых столкновений с врагом.

Также 29 декабря - это Международный день виолончели.

Событие установлено в честь дня рождения в 1876 году известного каталонского музыканта-виолончелиста - Пабло Кальзаса.

Ценители виолончели считают, что именно этот музыкант внес наибольший вклад в ее популяризацию именно как сольного музыкального инструмента.

Еще сегодня можно отметить День незавершенных дел.

Цель события заключается в том, чтобы обратить внимание на их цели и мечты и мечты. Это день, который подталкивает нас к размышлениям об ушедшем году и к действиям в отношении вещей, которые мы откладывали, а также посвященный решению тех пунктов в наших списках дел, которые остаются невыполненными: от мелких дел до важных жизненных целей.

По церковному календарю сегодня день памяти Вифлеемских младенцев.

После того, как местный царь Ирод узнал о рождении Иисуса, он приказал убить всех младенцев в Вифлееме в возрасте до двух лет.

По преданию, тогда погибло около 14 тысяч маленьких детей. Но Иисуса среди них не было Ведь Иосиф и Дева Мария сбежали с ним в Египет.

За этот кровавый поступок Ирод был наказан страшной болезнью.

Именины сегодня празднуют Георгий, Егор, Иван, Марк, Юрий, Варвара, Анна, Наталья, Евдокия.