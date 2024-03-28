28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины

Сегодня, 28 марта, музыканты и поклонники музыки во всем мире могут присоединиться к празднованию Всемирного дня фортепиано, пишет УНН.

Событие было основано по инициативе одного из самых выдающихся музыкантов современности Нильса Фрама.

Дата празднования выбрана не случайно - Всемирный день фортепиано отмечается в 88 день года, ведь у этого музыкального инструмента именно такое количество клавиш. В обычные годы событие приходится на 29 марта, а в високосный год - на 28 марта.

Музыкальными прототипами фортепиано называют клавесин и клавикорд.

Изобретателем фортепиано называют житель Флоренции Кристофи Барталамео. Особенностью инструмента, который он создал в 1709 году, стали молоточки, которые находились под струнами.

А металлические пластины, заменившие собой язычки, позволили изменять громкость произведения, создавая громкие звуки - "forte" и "piano". Так, вместе с новым устройством появилось и новое название.

Позже подобные инструменты были созданы французским клавесинным мастером Жаном Мариусом и немецким преподавателем музыки Кристофом Готлибом Шретером. Новая механика позволяла гораздо быстрее нажимать клавиши, что положительно повлияло на качество, полноту и мощность звучания.

В том виде, каким мы знаем его сегодня, фортепиано появилось в начале 19-го века. Оно получило корпус очень похожий на современный, а позже к нему добавили педали, которые позволяют влиять на громкость игры. Разновидностями фортепиано являются пианино и рояль, а также электрические, электронные и цифровые пианино.

Также сегодня свой День рождения отмечает одно из самых практичных изобретений человечества - стиральная машина.

Именно 28 марта 1851 года американец Джеймс Кинг получил патент на стиральную машину.

Интересно, что первые прототипы стиральных машин появились в конце 17-го века.

Первая машина-автомат увидела свет в 1937 году. Их устанавливали в публичных прачечных. Для того, чтобы постирать белье в машину-автомат необходимо было опустить монетку.

Еще сегодня можно присоединиться к празднованию Всемирного дня историка.

Первым известным современности историком называют древнегреческого ученого Геродота, который жил в 5-м веке до нашей эры.

А первым историком на территории современной Украины стал автор "Повести временных лет", летописец времен Киевской Руси Нестор.

Историческая наука делится на различные группы. Например, общая наука изучает события в мире от первобытных людей до современности. Древняя история посвящена изучению информации о древних цивилизациях и культурах. Отдельно историками могут исследоваться периоды Средневековья, Нового времени и исторические события последних лет (новейшая история).

Есть много наук, неразрывно связанных с историей. Среди них археология, этнография и тому подобное.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Илариона, который жил в Кападокии в 7-м веке.

По достижении совершеннолетия Иларион покинул семью, раздал нуждающимся все свое имущество и принял монашеский постриг.

Иларион поселился в монастыре вблизи Константинополя. За свою веру и преданность Иларион получил от Господа он получил дар исцеления и чудотворения.

Иларион был противником иконоборцев. За это его задержали и жестоко пытали во времена императора Льва V. После того, как императором стал Михаил II, Илариона отпустили. Он поселился в отдельной келье при монастыре, где и умер.

Именины сегодня празднуют Илларион, Степан, Илья, Мария.