28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  110661 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  116738 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  121154 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  143785 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125501 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138907 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126017 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143602 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134933 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179972 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  495848 просмотра

28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины

Сегодня, 28 марта, музыканты и поклонники музыки во всем мире могут присоединиться к празднованию Всемирного дня фортепиано. Дата празднования выбрана не случайно - Всемирный день фортепиано отмечается в 88 день года, ведь у этого музыкального инструмента именно такое количество клавиш. В обычные годы событие приходится на 29 марта, а в високосный год - на 28 марта.

УНН Lite •   •  12190 просмотра
28 марта: Всемирный день фортепиано, День рождения стиральной машины, День рождения стиральной машины

Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата

Латвия объявила российского дипломата персоной нон-грата и выслала его из страны до 10 апреля из-за "неприемлемых и провокационных публичных заявлений посольства России".

политика •   •  15480 просмотра
Латвия объявила российского дипломата персоной нон грата

Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

Марин Ле Пен и еще 26 человек будут судить за хищение миллионов евро из фондов ЕС путем создания системы оплаты труда помощников депутатов Европарламента в период с 2004 по 2016 год.

политика •   •  15624 просмотра
Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ

Эстонская журналистка Светлана Бурцева, которая писала для российских государственных СМИ, находящихся под санкциями ЕС, была арестована в Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций и отношений против Эстонской Республики.

политика •   •  14779 просмотра
В Эстонии суд Харью арестовал журналиста, которая писала статьи для российских СМИ

ISW: москва усилит риторику о "террористических угрозах"

Российские власти усилят риторику о якобы западных и украинских "террористических угрозах", чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине после нападения на "Крокус Сити Холл".

Война •   •  16932 просмотра
ISW: москва усилит риторику о "террористических угрозах"

WSJ: предложение об обмене Навального на Красикова в Белый дом передала Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон предложила Белому дому обменять российского оппозиционера Алексея Навального на Вадима Красикова, россиянина, который отбывает пожизненное заключение в Германии.

политика •   •  13481 просмотра
WSJ: предложение об обмене Навального на Красикова в Белый дом передала Хиллари Клинтон

В Финляндии рассмотрят изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов

Власти Финляндии рассматривают возможность экспроприации арены "Хельсинки Холл" у российских бизнесменов Ротенберга и Тимченко.

Экономика •   •  16145 просмотра
В Финляндии рассмотрят изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов

США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР

США ввели санкции против владивостокской компании ООО "Алис" и пяти других юридических и физических лиц за их связи с Северной Кореей.

Экономика •   •  16536 просмотра
США ввели санкции против компании из Владивостока за связь с КНДР

США выдали России обвиняемого в похищении и избиении дочери

Алексей Смирнов, обвиняемый в похищении и жестоком обращении с малолетней дочерью в течение шести месяцев в 2019 году, был экстрадирован из США в Россию 28 марта.

Общество •   •  16381 просмотра
США выдали России обвиняемого в похищении и избиении дочери

По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс

По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро получили ранения, в том числе один в тяжелом состоянии, в результате ножевого нападения во время вторжения в дом в Рокфорде, штат Иллинойс; подозреваемый находится под стражей.

Общество •   •  15744 просмотра
По меньшей мере четверо погибших в результате ножевого нападения в штате Иллинойс