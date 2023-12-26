26 декабря: Международный день крупье, День подарков
Киев • УНН
Сегодня - Международный день крупье. Также во многих странах отмечают День подарков - традицию дарения, когда деньги, собранные в церквях, раздают нуждающимся.
Сегодня, 26 декабря, отмечается неофициальный Международный день крупье, пишет УНН.
Событие является профессиональным праздником сотрудников казино, которые ведут игру.
На сегодняшний день существует несколько разновидностей данной профессии в зависимости от выполняемых функций: чипер - сортирует фишки и карты, дилер - ведет игру, объясняет правила, следит за их выполнением, инспектор - наблюдает за работой персонала, решает проблемные ситуации. Специализации не существует, один человек за рабочий день может сменить все три амплуа.
Интересно, что при приеме на работу многие казино просят будущего сотрудника взять в руку стопку фишек из 20 штук. Если ему это удается сделать, значит, у него него нужная длина пальцев, и он может претендовать на роль крупье.
Еще сегодня во многих странах мира отмечают День подарков. Событие возникло в Англии именно на день после Рождества.
День подарков на английском языке звучит, как Boxing Day, что в переводе означает День коробок. Речь идет о коробках с подарками.
Дело в том, что 25 декабря большинство христиан празднует Рождество. В этот день в церквях устанавливают ящики для сбора средств, а на следующий день, в День подарков, коробки открывают, а деньги раздают бедным.
По церковному календарю 26 декабря это праздник Собора Пресвятой Богородицы.
Событие посвящено бегству Девы Марии с новорожденным Иисусом в Египет, после того как царь Ирод приказал убить всех младенцев.
Именины сегодня празднуют Мария, Иосиф, Александр, Василий, Дмитрий, Ефим, Константин.
26 декабря: Международный день крупье, День подарков
Сегодня - Международный день крупье. Также во многих странах отмечают День подарков - традицию дарения, когда деньги, собранные в церквях, раздают нуждающимся.
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