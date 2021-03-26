26 марта: какой сегодня праздник

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 85618 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132664 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187777 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189248 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273574 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316638 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157447 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142992 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270958 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126366 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 181332 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 43851 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 34900 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 47881 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 67188 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 316638 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 270958 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 426623 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 392583 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375966 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 67188 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 181332 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210605 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190918 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 273574 просмотра
Актуальное
26 марта: какой сегодня праздник

26 марта: какой сегодня праздник

Киев  •  УНН

 • 35172 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В этот день, 26 марта, в мире отмечают Фиолетовый день - посвящен эпилепсии и поддержке пациентов с этим заболеванием. В Украине сегодня День Национальной гвардии, пишет УНН.

Праздники

В этот день Украина празднует День Национальной гвардии Украины. Бывший День внутренних войск Министерства внутренних дел Украины назначен отмечать согласно Указу Президента Украины от 18 марта 2015 года.

К 2000 году праздник отмечался ежегодно 4 ноября во день принятия Верховной Радой Украины в 1991 году Закона Украины “О Национальной гвардии Украины”. Поэтому, как самостоятельная силовая структура Нацгвардия существовала с 1991 по 2000 годы, а как военное формирование с правоохранительными функциями на базе Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины с привлечением новых военных кадров на добровольческой основе — с 13 марта 2014 года.

Современная Национальная гвардия Украины — подразделение, входит в систему Министерства внутренних дел Украины и имеет правоохранительные функции, была создана 12-го марта 2014-го года Законом Украины “О Национальной гвардии Украины”. В ее состав вошли внутренние войска Украины, добровольцы и патриоты, встали на защиту народа и государственности Украины в один из самых тяжелых моментов в новейшей истории страны, посягательств на ее целостность и суверенитет.

Ежегодно 26 марта в мире отмечают День больных эпилепсией. Отмечать эту дату под названием “Фиолетовый день” в 2008 году предложила 9-летняя девочка Кэссиди Меган, страдающий от эпилепсии, чтобы показать, что люди с таким диагнозом такие же, как и здоровые.

Инициативу Кэссиди поддержали в разных странах мира. С 2009 года каждый год 26 марта активисты распространяют информацию об эпилепсии и необходимой первой помощи людям с этим заболеванием. На аукционах, ярмарках и спортивных мероприятиях собирают средства для помощи людям с этим диагнозом.

Религиозный праздник

Православная церковь 26 марта чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Другие названия праздника: “День Никифора”, “Никифор”, “Кристина”. В этот день 847 года с Рождества Христова нетленные мощи святого Патриарха Никифора, с почестями были перенесены в Константинополь в соборную церковь Святой Софии.

Святитель Никифор был выдающимся церковным деятелем своего времени, “украшением века и кафедры”. По себе он оставил богатое духовное наследие — многочисленные труды исторического, догматического и канонического содержания.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен: Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Африкан.

Приметы

Солнечный день — к хорошему урожаю зерновых.

Гуси купаются в воде — скоро будет потепление.

Если с березы течет много сока, значит лето будет ненастным.

Гроза и южный ветер предвещают теплую весну.

Северный ветер и ранняя гроза — к холодной весне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы