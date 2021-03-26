26 березня: яке сьогодні свято

Свята

Цього дня Україна святкує День Національної гвардії України. Колишній День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України призначено відзначати згідно з Указом Президента України від 18 березня 2015 року.

До 2000 року свято відзначалося щорічно 4 листопада у день прийняття Верховною Радою України 1991 року Закону України “Про Національну гвардію України”. Тож, як самостійна силова структура Нацгвардія існувала з 1991 по 2000 роки, а як військове формування з правоохоронними функціями на базі Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України із залученням нових військових кадрів на добровольчій основі — з 13 березня 2014 року.

Сучасна Національна гвардія України — підрозділ, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України та має правоохороні функції, була створена 12-го березня 2014-го року Законом України “Про Національну гвардію України”. До її складу увійшли внутрішні війська України, добровольці і патріоти, що стали на захист народу і державності України в один з найважчих моментів у новітній історії країни, посягань на її цілісність і суверенітет.

Щорічно 26 березня в світі відзначають День хворих епілепсією. Відзначати цю дату під назвою “Фіолетовий день” в 2008 році запропонувала 9-річна дівчинка Кессіді Меган, страждаюча від епілепсії, щоб показати, що люди з таким діагнозом такі ж, як і здорові.

Ініціативу Кессіді підтримали в різних країнах світу. З 2009 року кожен рік 26 березня активісти поширюють інформацію про епілепсію і необхідної першої допомоги людям з цим захворюванням. На аукціонах, ярмарках і спортивних заходах збирають кошти для допомоги людям із цим діагнозом.

Релігійне свято

Православна церква 26 березня вшановує пам'ять святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Інші назви свята: «День Никифора», «Никифор», «Христина». Цього дня 847 року з Різдва Христового нетлінні мощі святого Патріарха Никифора, з почестями були перенесені до Константинополя в соборну церкву Святої Софії.

Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, «окрасою віку й кафедри». По собі він залишив багатий духовний спадок - численні праці історичного, догматичного й канонічного змісту.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають власники наступних імен: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Африкан.

Прикмети

Сонячний день - до хорошого врожаю зернових.

Гуси купаються у воді - скоро буде потепління.

Якщо з берези тече багато соку, значить літо буде непогожим.

Гроза і південний вітер віщують теплу весну.

Північний вітер і рання гроза - до холодної весни.