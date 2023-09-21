24 дрона для защитников к 24 годовщине FAVBET

Кроме этого разведчики получили пикап Nissan Navara, полностью переоборудованный под нужды разведывательных миссий, в том числе добавлены камеры ночного видения.

«Все мы каждый день видим, какую роль на фронте играют дроны. Это не только глаза нашей армии, но и эффективный инструмент по уничтожению вражеской техники и живой силы. Дроны спасают жизнь нашим защитникам, а это безусловный приоритет. Мы каждый день видим видео, на что способны дроны и какое значение они имеют в современной войне. Чем больше у нас будет таких дронов, тем ближе будет наша победа», — отметил основатель FAVBET и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

«Единственный праздник, которого мы действительно ждем — Праздник Победы. Поэтому даже в день рождения поддерживаем тех, кто его приближает. FAVBET и Favbet Foundation с первых дней вторжения системно поддерживают Силы обороны, обеспечивая передовые подразделения современным радиотехническим оборудованием, приборами ночного видения, а также поставляя на фронт автомобили», — вице-президент благотворительного фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Всего за время войны при поддержке FAVBET и благотворительного фонда Favbet Foundation украинская армия получила более 220 автомобилей и более 115 дронов. Суммарная сумма помощи Силам обороны на сентябрь составила более 150 млн грн. В частности, компания передала ₴57,5 млн на 53 новых пикапа для оснащения «Армии дронов» и стала крупнейшим корпоративным донором «Операції «Єдність» по закупке 10 тыс. FPV-дронов, перечислив ₴10 млн.