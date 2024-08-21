21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

Сегодня, 21 августа, во многих странах мира женщины и поклонники естественной женской красоты могут присоединиться к празднованию Дня без косметики и макияжа, пишет УНН.

По статистике, 44% женщин чувствуют себя неуверенно без ежедневного макияжа, а 14% - психологически от него зависимы.

В поддержку сегодняшнего события звезды шоу-бизнеса, актрисы, модели, известные блогеры выкладывают свои фото и видео без макияжа чтобы показать, что естественная красота каждой женщины является уникальной и неповторимой.

Любители кинематографа 21 августа отмечают Всемирный день Аватара.

Именно в этот день в 2009 году состоялся показ первого трейлера культового фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар».

В прокате «Аватар» собрал почти 2,8 миллиарда долларов, и в настоящее время является самым кассовым фильмом. В 2022 на экраны вышел фильм «Аватар: путь воды». Премьера третьей части франшизы запланирована на 2025 год.

В переводе с санскрита аватар означает восхождение. В философии индуизма этим термином обозначается восхождение бога из духовного мира в мирское бытие с какой-то конкретной целью.

Еще сегодня проводятся мероприятия по случаю Дня заботы о себе в интернете.

Событие посвящено распространению осведомленности о рисках для пользователей в Интернете и о правилах безопасности пользования интернетом.

Также 21 августа можно отметить День поэта. Событие в 1994 году основал британский предприниматель, издатель и филантроп Уильям Сихгарт.

Сихгарт считал, что в мире есть очень много замечательных поэтов, стихи которых по тем или иным причинам так и не становятся достоянием широкой аудитории.

По церковному календарю сегодня День памяти святого апостола Фаддея.

Фаддей был родственником Иисуса Христа по линии Иосифа и одним из 12 апостолов. После Вознесения Христа Фаддей проповедовал во многих землях.

По преданию, в Персии его схватили язычники и до смерти забили палками.

Именины 21 августа празднуют Фаддей, Павел, Марфа.