2 декабря: Всемирный день борьбы с загрязнением окружающей среды, День беспородных собак

Сегодня, второго декабря, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с загрязнением окружающей среды, пишет УНН.

Цель события - повышению осведомленности о загрязнении окружающей среды и его пагубном влияние на здоровье людей и планету.

Основное внимание мероприятий, проводимых в этот день, уделяется загрязнению окружающей среды пластиком, которое в современном мире стало одной из из самых острых экологических проблем. Оно значительно ухудшает качество почвы, вредит морским обитателям и представляет значительную угрозу для экосистем планеты.

Также второго декабря отмечается День беспородных собак. Событие возникло в США по инициативе зоозащитницы Колин Пейдж.

Довольно часто такие щенки так и не находят своих хозяев, и впоследствии оказываются на улице, ведь многие люди отдают предпочтение чистокровным собакам.

Лучшее, что можно сделать в этот день - это взять к себе беспородного песика из приюта или с улицы, и он станет для вас не просто домашним любимцем, а еще и верным другом.

По инициативе ООН второго декабря отмечается Международный день за отмену рабства.

Рабством в современном мире считаются принудительный и детский труд, принудительные браки, сексуальная эксплуатация, торговля людьми, привлечение детей к участию в вооруженных конфликтах.

По подсчетам ООН, около 40 миллионов людей на планете находятся в современном рабстве.

Еще сегодня отмечается День компьютерной грамотности. Событие возникло в 2001 году в Индии по инициативе одной из местных IТ-компаний.

В этот день проходят различные мероприятия, которые пропагандируют свободный доступ к обучению цифровой грамотности, поощрение людей эффективно пользоваться компьютерной техникой и глобальная компьютерная осведомленность. осведомленность.

По церковному календарю сегодня День памяти одного из 12-ти ветхозаветных пророков - Аввакума.

По преданию, он предсказал разграбление Иерусалима варварами и долгую жизнь евреев в плену.

Именины второго декабря празднуют Андрей, Афанасий, Матвей, Николай, Сергей, Мария, Тамара.