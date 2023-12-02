2 декабря: Всемирный день борьбы с загрязнением окружающей среды, День беспородных собак
Киев • УНН
Сегодня, второго декабря, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с загрязнением окружающей среды. Их основное внимание уделяется загрязнению окружающей среды пластиком.
Сегодня, второго декабря, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с загрязнением окружающей среды, пишет УНН.
Цель события - повышению осведомленности о загрязнении окружающей среды и его пагубном влияние на здоровье людей и планету.
Основное внимание мероприятий, проводимых в этот день, уделяется загрязнению окружающей среды пластиком, которое в современном мире стало одной из из самых острых экологических проблем. Оно значительно ухудшает качество почвы, вредит морским обитателям и представляет значительную угрозу для экосистем планеты.
Также второго декабря отмечается День беспородных собак. Событие возникло в США по инициативе зоозащитницы Колин Пейдж.
Довольно часто такие щенки так и не находят своих хозяев, и впоследствии оказываются на улице, ведь многие люди отдают предпочтение чистокровным собакам.
Лучшее, что можно сделать в этот день - это взять к себе беспородного песика из приюта или с улицы, и он станет для вас не просто домашним любимцем, а еще и верным другом.
По инициативе ООН второго декабря отмечается Международный день за отмену рабства.
Рабством в современном мире считаются принудительный и детский труд, принудительные браки, сексуальная эксплуатация, торговля людьми, привлечение детей к участию в вооруженных конфликтах.
По подсчетам ООН, около 40 миллионов людей на планете находятся в современном рабстве.
Еще сегодня отмечается День компьютерной грамотности. Событие возникло в 2001 году в Индии по инициативе одной из местных IТ-компаний.
В этот день проходят различные мероприятия, которые пропагандируют свободный доступ к обучению цифровой грамотности, поощрение людей эффективно пользоваться компьютерной техникой и глобальная компьютерная осведомленность. осведомленность.
По церковному календарю сегодня День памяти одного из 12-ти ветхозаветных пророков - Аввакума.
По преданию, он предсказал разграбление Иерусалима варварами и долгую жизнь евреев в плену.
Именины второго декабря празднуют Андрей, Афанасий, Матвей, Николай, Сергей, Мария, Тамара.
2 декабря: Всемирный день борьбы с загрязнением окружающей среды, День беспородных собак
Сегодня, второго декабря, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с загрязнением окружающей среды. Их основное внимание уделяется загрязнению окружающей среды пластиком.
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