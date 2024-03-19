19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах

Сегодня, 19 марта, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня клиента, пишет УНН.

Событие было основано в 2010 году в Литве. Постепенно стало популярным в странах Европы, а затем и по всему миру.

Уважение к вниманию клиента конечно же является неотъемлемым атрибутом любой компании.

Целью Дня клиента является благодарность за пользование товарами и услугами. До 19 марта бизнесы организовывают акции, скидки, розыгрыши, дарение презентов, развлечения для клиентов и т.д.

Для самих бизнесов - это шанс получить благосклонность имеющихся клиентов и заинтересовать к пользованию услугой/покупке продукта потенциальных потребителей.

Важность этого дня подчеркивает и статистика. Так, согласно статистических данных, почти 90% ресторанов вынуждены сворачивать свою деятельность в первый год после открытия из-за недовольства и отсутствия клиентов.

Также 19 марта начинается Международная неделя вежливости на дорогах.

Доброжелательное и вежливое поведение водителя или пешехода говорит об уровне его культурного развития. Вежливое отношение друг к другу участников дорожного движения помогает избежать большого количества аварий, которые часто становятся причиной смерти.

Еще сегодня свой профессиональный праздник отмечают таксономисты.

Таксономия - это область науки, которая занимается изучением принципов и процедур классификации. Общее значение термина таксономия - классификация. Термины "таксономия" и "систематика" нередко используют как синонимы. Термин "таксономия" впервые был предложен в 1813 г. Огюстеном Декандолем, который занимался классификацией растений, и сначала применялся только в биологии.

Сейчас таксономия распространяется и на объединение систем в географии, языкознании, геологии и т.д.

По церковному календарю сегодня день памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарьи.

Хрисанф родился в богатой языческой семье, но тайно принял христианство.

Когда об этом узнал отец Хрисанфа, то разозлился и пытался женить его на языческой жрице Дарии.

Хрисанф убедил Дарию стать христианкой. По приказу императора Рима Хрисанфа и Дарию схватили, долго пытали, а затем забили камнями до смерти.

Именины 19 марта празднуют Иннокентий, Дмитрий, Дарья, Дарья, Дарья, Одарка,