19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
  •  117662 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  121410 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  122193 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  127216 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  190438 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190262 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187428 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170540 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117790 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129611 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  271553 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  288233 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  358199 просмотра

19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах

19 марта во многих странах отмечают День клиента, чтобы выразить благодарность покупателям и привлечь потенциальных потребителей с помощью акций, скидок и развлечений.

УНН Lite •   •  11576 просмотра
19 марта: День клиента, начало Международной недели вежливости на дорогах

Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам

Врачи Швеции прилагают усилия, чтобы спасти и восстановить функции конечностей украинских солдат, раненых в войне с рф, с помощью сложных процедур в больнице Каролинского университета в Стокгольме.

Война •   •  15473 просмотра
Шведские врачи пытаются спасти конечности раненым украинским солдатам

СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы

Служба безопасности Украины задержала 8 организаторов мошеннических схем, которые помогали военнообязанным избегать службы.

Криминал и ЧП •   •  13398 просмотра
СБУ задержала 8 организаторов схем уклонения от военной службы

Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп не смог обеспечить залог в 454 миллиона долларов для апелляции по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, поскольку ни одна страховая компания не согласилась гарантировать такую большую сумму.

политика •   •  17334 просмотра
Трамп не смог обеспечить залог в $454 млн для апелляции по делу о мошенничестве

На Херсонщине разоблачены 4 мужчин, которые торговали оружием и наркотиками

В Херсонской области полиция задержала преступную группировку, которая занималась торговлей оружием и наркотиками. Во время обысков было изъято оружие, боеприпасы, наркотики.

Криминал и ЧП •   •  14624 просмотра
На Херсонщине разоблачены 4 мужчин, которые торговали оружием и наркотиками

Украинские фермеры засеяли более 128 000 гектаров гектаров яровых культур

Несмотря на продолжающуюся войну, украинские фермеры засеяли 128,1 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами в 14 областях страны.

Война •   •  18232 просмотра
Украинские фермеры засеяли более 128 000 гектаров гектаров яровых культур

Стартует новая программа обучения мобилизованных медиков по получению офицерского звания

8 апреля в Военно-медицинской академии Украины начнутся новые учебные курсы для мобилизованных медиков, которые позволят им получить офицерские звания по упрощенной процедуре, включающей онлайн-теорию и 18 дней очной практической подготовки.

Война •   •  16645 просмотра
Стартует новая программа обучения мобилизованных медиков по получению офицерского звания

На Буковине задержан медик за 175 000 грн взятки за II-ю группу инвалидности

На Буковине задержали чиновницу врачебно-консультативной комиссии, которая получала взятки от $3,500 до $5,000 за ложную регистрацию здоровых мужчин как инвалидов II группы во избежание призыва на военную службу.

Здоровье •   •  15241 просмотра
На Буковине задержан медик за 175 000 грн взятки за II-ю группу инвалидности

Amazon дарит 6 000 планшетов и электронных книг для украинских учеников

Компания Amazon передала около 6 000 планшетов и электронных книг украинским школьникам в регионах, где из-за войны ученики учатся дистанционно или в формате смешанного обучения.

Общество •   •  19029 просмотра
Amazon дарит 6 000 планшетов и электронных книг для украинских учеников

Сообщают об угрозе применения баллистических ракет на юге Украины

Силы обороны юга Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет в Полтавской и Кировоградской областях.

Война •   •  17189 просмотра
Сообщают об угрозе применения баллистических ракет на юге Украины