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15 октября Международный день сельских женщин

15 октября Международный день сельских женщин

Киев  •  УНН

 • 102130 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня, 15 октября, церковь чтит день Иустины и Киприана. Также сегодня Международный день сельских женщин и Всемирный день мытья рук, пишет УНН.

Всемирный день мытья рук

“Грязные руки” является основным фактором передачи многих инфекционных заболеваний, в том числе кишечных и острых респираторных заболеваний. На грязных руках есть большое количество опасных микроорганизмов, которые могут попасть в наш организм и привести к заболеванию.

Предотвратить инфицирование можно благодаря соблюдению простых правил гигиены рук. Во время пандемии COVID — 19 эта процедура особенно актуальна. Регулярно мойте руки с мылом в следующих случаях: — в начале и в конце рабочего дня — перед приготовлением, приемом и раздачей пищи — после посещения туалета или изменении подгузнике — после контакта с животными — после посещения публичных мест и общественного транспорта — когда руки явно загрязнены.

Не злоупотребляйте антибактериальными моющими средствами для мытья рук, лучший выбор — мыло без добавления триклозана.

Помните также, что влажные салфетки, даже антибактериальные, не могут заменить мытье рук с мылом.

Во время мытья рук следуйте правильной техники. Не забывайте о критические участки на руках: зона между пальцами, тыльная сторона ладони, большой палец и кончики пальцев. Трения рук с мылом должно занимать 20 — 30 секунд.

Для сушки рук выбирайте одноразовые бумажные полотенца. Использование многоразовых полотенец для сушки рук может быть дополнительным фактором передачи возбудителей инфекционных болезней. Следуйте этим простым рекомендациям и будьте здоровы!

Международный день сельских женщин

Международный день сельских женщин — Международный день ООН, установленный резолюцией № 62/136 Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 2007, который отмечается ежегодно 15 октября.

Впервые Международный день сельских женщин отмечался 15 октября 2008. В резолюции 62/136 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2007 года, официально объявила этот день, признается “важнейшая роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах”.

Сельские женщины, главным источником существования которых являются природные ресурсы и сельское хозяйство, составляют более четверти всего населения планеты. В развивающихся странах, сельские женщины составляют примерно 43 процента сельскохозяйственной рабочей силы, и на них возложена основная ответственность за обеспечение продовольственной безопасности, так как они производят, перерабатывают и готовят большую часть продовольствия.

В Украине проживающих 22,8 млн. женщин, 7 млн. (30,5%) женщин проживают в сельской местности.

Религиозные праздники

Православная церковь 15 октября вспоминает мучеников Киприана, Феоктиста и Иустины, живших в IV веке и погибли верой. Известно, что Киприан жил на территории Антиохии и учился языческой философии. В зрелом возрасте был посвящен в жрецы. Поговаривали, что он видел великого князя тьмы и получил большой силы. В том же городе жила Юстина, которая приняла христианство и пыталась обратить к вере своих родственников. Там же жил и парень по имени Аглаид, который пытался соблазнить Иустину и обратился к Киприана, зная о его способности и силу. Что бы ни делал Киприан, девушка не согласилась. Именно после этого и сам Киприан уверовал во Христа, покаялся и принял крещение. После этого он стал проповедовать христианство, и многих людей обратил в свою веру. Произошло даже так, что все капища оказались в запущенном состоянии, поскольку не было больше кому приносить жертвы языческим богам.

Что касается Иустины, то она после этого стала игуменьей в одном из местных монастырей. Во время гонений, организованных в отношении христиан, Юстина и Киприан пострадали за свою веру и были казнены. Воин Феоктист, который был стражником императора, видел страдания мучеников, сам уверовал во Христа и объявил себя христианином, в результате чего также был казнен.

В пятницу, 15 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Андрей, Анна, Давид Касьян, Константин, Киприан, Устина.

Украинские Национальные Новости

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