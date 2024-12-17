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15 млрд грн из программы Минсоца направят на поддержку ВПЛ - Зеленский

15 млрд грн из программы Минсоца направят на поддержку ВПЛ - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 7712 просмотра

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Зеленский объявил о выделении 15 млрд грн из программы Минсоцполитики для поддержки ВПЛ в прифронтовых городах. Средства помогут 10 тысячам домохозяйств, что охватит около 30 тысяч человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть решение направить остатки средств из программы Минсоца, а именно 15 млрд гривен, для поддержки ВПЛ в прифронтовых городах. Об этом он заявил во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

Есть решение направить остатки средств из программы Минсоцполитики 15 млрд, программы єВідновлення и это поможет, но не всем, к сожалению. Средства направят на 10 тысяч домохозяйств - это по крайней мере 30 тысяч человек. Если мне известно, это средства переходные, поэтому ими можно будет пользоваться ВПО в прифронтовых городах. Правительство рассмотрит, где взять еще дополнительные средства

- сказал Зеленский.

Напомним

Уполномоченный ВР по правам человека готовит рекомендации для нового вице-премьера Чернышова по защите прав ВПЛ.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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