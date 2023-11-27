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13 лет за решеткой получил коллаборационист из Харьковской области

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 15:44  •  10710 просмотра

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31-летний харьковчанин был приговорен к 13 годам за пособничество российским войскам, помогая создавать "правоохранительную систему" во время оккупации Балаклеи.

К 13 годам заключения приговорили мужчину, который сотрудничал с россиянами во время оккупации Харьковщины. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали 

Прокуроры доказали, что во время оккупации Балаклеи местный житель помогал врагу строить "правоохранительную систему", не имея никакого опыта работы на этом направлении. 

При поддержании публичного обвинения прокурорами Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным 31-летнего мужчину по факту коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)

- говорится в сообщении.

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В судебном заседании коллаборационист свою вину не признал. По мнению коллаборанта, он просто работал в "охранной фирме". 

Дополнение 

Следователи выяснили, что летом года он добровольно занял должность "бойца специального отделения быстрого реагирования" в псевдоправоохранительном органе.

В частности, коллаборационист охранял склады с российской гуманитарной помощью и админздания и "сливал" российским военнослужащим информацию о местных жителях с проукраинской позицией и о тех, у кого родственники проходят службу в ВСУ.

Обвинительный приговор вынес Коминтерновский районный суд г. Харькова. Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества

- резюмировали в прокуратуре.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала в Черниговской области 20-летнего агента фсб, который шпионил за Вооруженными силами Украины, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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