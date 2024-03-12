12 марта: День ананаса, Всемирный день борьбы с киберцензурой, Всемирный день борьбы с киберцензурой

Сегодня, 12 марта, любители фруктов во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Дня ананаса, пишет УНН.

Событие было основано в 1970 году, когда селекционеры вывели новый экстрасладкий сорт ананаса "Den Monte Cold". Он отличается от других своим необычным вкусом и изысканной золотистой мякотью, а витамина С в нем в несколько раз больше, чем в обычных ананасах.

Впервые ананасы в Европу в конце XVI века привез Христофор Колумб. Через некоторое время плоды начали выращивать на плантациях Индии и африканских колоний.

В европейских странах эти плоды быстро нашли своих ценителей. Вот только существовала одна проблема - доставка. Она была дорогой и длительной, за время путешествия половину фруктов приходилось выбрасывать из-за того, что они портились.

В середине ХѴІІ веке в Великобритании создали первую оранжерею для выращивания ананасов.

Несмотря на то, что плоды начали выращивать в Европе, дешевле и доступнее они от этого не стали. На их выращивание требовалось не менее двух лет, а содержание самой теплицы было неоправданно дорогим. По этой причине ананасы всегда были олицетворением роскоши и большого богатства.

В XIX веке ананасы в промышленных масштабах на экспорт пытались выращивать даже на территории современной Украины.

С 2008 года 12 марта во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с киберцензурой. Событие было основано по инициативе международных организаций "Репортеры без границ" и Amnesty International.

Для современной Украины событие несколько противоречивое. С одной стороны, его инициаторы преследуют благородную цель противостояния цензуре со стороны власти в интернете. С другой - в условиях полномасштабного российского вторжения и гибридной информационной войны со стороны РФ появилось немало информационных ресурсов, которые ведут откровенную антиукраинскую деятельность.

Любители флоры сегодня могут присоединиться ко Дню посадки цветов. Событие было основано в США, но довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Середина марта означает, что вскоре придет настоящая весна, поэтому именно этот период будет самым благоприятным для посадки растений.

Сегодняшнее событие - это прекрасная возможность для цветоводов из многих стран мира для обмена опытом и приятного общения с единомышленниками.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Феофана Исповедника, который жил в ѴІІІ-ІХ веках.

Феофан родился в богатой семье, но с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу и принял монашеский постриг. Феофан был проповедником и богословом. Основал несколько монастырей. Критиковал императора Константинополя, который поддерживал иконоборцев. За это был отправлен в ссылку, где и умер.

Именины 12 марта празднуют Феофан, Семен, Григорий.