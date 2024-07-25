В течение дня 25 июля российская армия осуществила 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 109 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская и Середино-Будская общины.
- По Миропольской общине РФ била из артиллерии - 4 взрыва.
- 16 мин сбросили российские военные на территорию Великописаревской общины. Также с территории РФ обстреляли двумя FPV-дронами, известно еще об артобстреле - 6 взрывов и обстреле из АГС - 26 взрывов.
- Середино-Будскую общину военные РФ атаковали четырьмя FPV-дронами. Также был артобстрел - 2 взрыва.
- По Белопольской громаде ударили из минометов - 12 взрывов и артиллерии - 4 взрыва.
- Дружбовская громада была под минометным обстрелом - 2 взрыва.
- В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел. Также громаду атаковали FPV-дроном. Известно еще об артобстреле - 2 взрыва.
- С территории РФ по Хотинской общине осуществлены минометные обстрелы - 5 взрывов. Также армия РФ сбрасывала с беспилотника гранаты, а с вертолета выпускали неуправляемые авиационные ракеты.
- По Эсманьской общине нанесен удар с использованием одного FPV-дрона.
- Юнаковскую общину РФ атаковала с FPV-дронов. Также с беспилотников сбрасывали гранаты. Известно также об артобстреле по территории общины.
- По Новослободской громаде с территории РФ осуществлен обстрел с использованием двух FPV-дронов.
- На Шалыгинскую общину армия РФ сбросила 3 мины. Глуховская община была под атакой из минометов - 2 взрыва.
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