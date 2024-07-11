11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

Сегодня, 11 июля, проходят мероприятия по случаю Всемирного дня народонаселения. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 1989 году, пишет УНН.

Дата для празднования Всемирного дня народонаселения была выбрана не случайно - двумя годами ранее, именно 11 июля 1987 года, согласно официальной статистике, население Земли пересекло черту в 5 миллиардов.

На данный момент население нашей планеты немного превышает восемь миллиардов, и по прогнозам ООН, к 2050 году обязательно пересечет черту в десять миллиардов.

Также сегодня можно присоединиться к мероприятиям, которые посвящены Всемирному дню распространения информации о бензодиазепинах.

Цель события - распространение информации о возможных негативных последствиях употребления этих психотропных препаратов.

Бензодиазепины назначают при расстройствах психического здоровья, таких как тревога, бессонница и судороги, их длительное применение может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая потенциальную передозировку, особенно в сочетании с другими лекарствами или алкоголем.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти равноапостольной княгини Ольги.

Ольга взошла на престол Киевской Руси в 945 году, после того как ее мужа, князя Игоря убили древляне. Ольга несколько раз жестоко отомстила им за это убийство.

Существует несколько версий, когда Ольга приняла христианство. По самой распространенной - это произошло в октябре 957 года в Константинополе.

Ольга пыталась обратить в христианство своего сына Святослава, который сменил ее на престоле. Но тот так и остался убежденным язычником.

Внук княгини Ольги, равноапостольный князь Владимир перенес ее мощи в Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1547 году Ольга была канонизирована.

Именины 11 июля празднуют Ольга, Елена, Илона, Аркадий, Андрей.