10 тонн российских автозапчастей, которые пытались нелегально ввезти в Украину, переданы на нужды Сил обороны

Злоумышленники пытались поставить в Украину 10 тонн контрабандных автозапчастей российского концерна "ГАЗ" стоимостью более 5 млн гривен. Незаконную продукцию изъяли и передали Силам обороны. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Для обхода санкций представители россии планировали поставить в Украину контрабандную продукцию через третьи страны. Фигуранты сначала оформляли товар на белорусские фирмы, а затем направляли его в адрес европейских компаний, которые уже якобы официально экспортировали продукцию в Украину.

Правоохранители разоблачили незаконную схему при попытке оформления автозапчастей на Киевской таможне в августе 2023 года.

В ходе проверки сопроводительных документов было установлено, что запчасти поставляются по контракту с расчетами в российских рублях, а конечным получателем средств является коммерческая структура, банковский счет которой открыт в стране-агрессоре.

Обнаруженные автозапчасти были изъяты и по инициативе ГБР переданы в Государственную пограничную службу Украины, чтобы отремонтировать транспортные средства, которые были повреждены во время боевых действий.

Напомним

В июле злоумышленники пытались ввезти 10 тонн контрабандных российских автозапчастей на сумму более 3 млн грн по аналогичной схеме. Эти автозапчасти также переданы на нужды военных.

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