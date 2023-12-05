10 тонн российских автозапчастей, которые пытались нелегально ввезти в Украину, переданы на нужды Сил обороны
Киев • УНН
Украина изъяла 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей на сумму 5 миллионов гривен и передала их Силам обороны. Контрабандная операция была прекращена на Киевской таможне в августе 2023 года.
Злоумышленники пытались поставить в Украину 10 тонн контрабандных автозапчастей российского концерна "ГАЗ" стоимостью более 5 млн гривен. Незаконную продукцию изъяли и передали Силам обороны. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
Для обхода санкций представители россии планировали поставить в Украину контрабандную продукцию через третьи страны. Фигуранты сначала оформляли товар на белорусские фирмы, а затем направляли его в адрес европейских компаний, которые уже якобы официально экспортировали продукцию в Украину.
Правоохранители разоблачили незаконную схему при попытке оформления автозапчастей на Киевской таможне в августе 2023 года.
В ходе проверки сопроводительных документов было установлено, что запчасти поставляются по контракту с расчетами в российских рублях, а конечным получателем средств является коммерческая структура, банковский счет которой открыт в стране-агрессоре.
Обнаруженные автозапчасти были изъяты и по инициативе ГБР переданы в Государственную пограничную службу Украины, чтобы отремонтировать транспортные средства, которые были повреждены во время боевых действий.
Напомним
В июле злоумышленники пытались ввезти 10 тонн контрабандных российских автозапчастей на сумму более 3 млн грн по аналогичной схеме. Эти автозапчасти также переданы на нужды военных.
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10 тонн российских автозапчастей, которые пытались нелегально ввезти в Украину, переданы на нужды Сил обороны
Украина изъяла 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей на сумму 5 миллионов гривен и передала их Силам обороны. Контрабандная операция была прекращена на Киевской таможне в августе 2023 года.
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