З'явився офіційний трейлер фільму "Веном" з Томом Харді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Компанія Sony Pictures Entertainment опублікувала офіційний трейлер фільму "Веном" з Томом Харді у головній ролі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний YouTube-канал компанії.
"Один з найбільш загадкових, складних і задерикуватих персонажів Marvel виходить на великий екран з номінантом на "Оскар" Томом Харді в ролі смертоносного захисника Венома", - йдеться у повідомленні.
У трейлері нарешті показали самого Венома – інопланетну істоту, яка вселилась в тіло журналіста Едді Брока (Том Харді).
Режисером фільму є Рубен Флейшер, у широкий кінопрокат стрічка вийде 4 жовтня 2018 року.
Нагадаємо, на початку лютого вийшов офіційний тизер фільму.