Появился официальный трейлер фильма "Веном" с Томом Харди

"Один из самых загадочных, сложных и задорных персонажей Marvel выходит на большой экран с номинантом на "Оскар" Томом Харди в роли смертоносного защитника Венома", - говорится в сообщении.

В трейлере наконец показали самого Венома - инопланетное существо, что вселилось в тело журналиста Эдди Брока (Том Харди).

Режиссером фильма является Рубен Флейшер, в широкий кинопрокат лента выйдет 4 октября 2018 года.

Напомним, в начале февраля вышел официальный тизер фильма.