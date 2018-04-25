Появился официальный трейлер фильма "Веном" с Томом Харди
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала официальный трейлер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный YouTube-канал компании.
"Один из самых загадочных, сложных и задорных персонажей Marvel выходит на большой экран с номинантом на "Оскар" Томом Харди в роли смертоносного защитника Венома", - говорится в сообщении.
В трейлере наконец показали самого Венома - инопланетное существо, что вселилось в тело журналиста Эдди Брока (Том Харди).
Режиссером фильма является Рубен Флейшер, в широкий кинопрокат лента выйдет 4 октября 2018 года.
Напомним, в начале февраля вышел официальный тизер фильма.