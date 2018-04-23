З’явились фотографії масштабної пожежі в Черкасах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Пожежники продовжують роботи з ліквідації масштабного загоряння старих автомобільних покришок в Черкасах. Про це в мережі Facebook повідомив представник ДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко, передає УНН.
За його словами, для нарощування сил на місці події, по Черкаському гарнізону оголошено підвищений номер виклику. До місця пожежі додатково направлено офіцерський склад Управління ДСНС.
Як повідомляв УНН, в Черкасах на відкритому майданчику промислової зони на площі 300 квадратних метрів горять старі автомобільні покришки.
Пожежа сталася, на відкритому майданчику промзони в районі проспекту Хіміков.