Появились фотографии масштабного пожара в Черкассах

По его словам, для наращивания сил на месте происшествия, по Черкасскому гарнизона объявлен повышенный номер вызова. К месту пожара дополнительно направлено офицерский состав Управления ГоСЧС.

Как сообщал УНН, в Черкассах на открытой площадке промышленной зоны на площади 300 квадратных метров горят старые автомобильные покрышки.

Пожар произошел на открытой площадке промзоны в районе проспекта Химиков.