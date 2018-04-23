Появились фотографии масштабного пожара в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Пожарные продолжают работы по ликвидации масштабного возгорания старых автомобильных покрышек в Черкассах. Об этом в сети Facebook сообщил представитель ГоСЧС Украины в Черкасской области Константин Проценко, передает УНН.
По его словам, для наращивания сил на месте происшествия, по Черкасскому гарнизона объявлен повышенный номер вызова. К месту пожара дополнительно направлено офицерский состав Управления ГоСЧС.
Как сообщал УНН, в Черкассах на открытой площадке промышленной зоны на площади 300 квадратных метров горят старые автомобильные покрышки.
Пожар произошел на открытой площадке промзоны в районе проспекта Химиков.