Звалище отруйних ламп виявили на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На території села Георгієвське, що на Запоріжжі, невідомі організували звалище ртутьвмісних ламп. Про це повідомляє запорізький осередок партії "Національний Корпус" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Повідомляється, що звалище токсичних відходів розташоване у кількох кроках від житлових будинків.
“Наші активісти виявили тисячі таких колб у яру, деякі з них вже розбиті. Інші — несуть потенційну загрозу екосистемі місцевості”, — розповіли активісти.
Звернення активістів щодо ліквідації та подальшої утилізації токсичних відходів було проігнороване як правоохоронцями, так і місцевою владою, додали вони.
Раніше УНН повідомляв, чим небезпечні пари ртуті для людини.
Донедавна в країні були взагалі відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення.
Позбутися токсичних відходів людям допомагали волонтери і компанії-утилізатори небезпечних відходів. Зокрема, в Обухові такі контейнери у квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали 2,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 174 кг використаних батарейок.
Також нагадаємо, у столиці вже встановлено спеціальні контейнери для збору небезпечних відходів у населення.