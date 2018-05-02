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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Свалку ядовитых ламп обнаружили на Запорожье

Киев • УНН

 • 9720 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. На территории села Георгиевское, что на Запорожье, неизвестные организовали свалку ртутьсодержащих ламп. Об этом сообщает запорожское отделение партии "Национальный Корпус" на своей странице в Facebook, передает УНН.

Свалку ядовитых ламп обнаружили на Запорожье

Сообщается, что свалка токсичных отходов находится в нескольких шагах от жилых домов.

"Наши активисты обнаружили тысячи таких колб в овраге, некоторые из них уже разбиты. Другие - несут потенциальную угрозу экосистеме местности", - рассказали активисты.

Обращение активистов о ликвидации и последующей утилизации токсичных отходов было проигнорировано как правоохранителями, так и местными властями, добавили они.

Ранее УНН сообщал, чем опасны пары ртути для человека.

До недавнего времени в стране вообще отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения.

Избавиться от токсичных отходов людям помогали волонтеры и компании-утилизаторы опасных отходов. В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали 2,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 174 кг использованных батареек.

Также напомним, в столице уже установлены специальные контейнеры для сбора опасных отходов у населения.

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