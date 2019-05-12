ЗСУ проводятять тренування з захоплення суден
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Абордажні групи 73 морського центру спеціального призначення Командування Сил спеціальних операцій ЗС України відпрацьовують захоплення суден у відкритому морі в рамках тренувань. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook, передає УНН.
Під час тренувань захоплення судна вивід груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою "Канат" та водним шляхом на швидкісних катерах.
"В трюмах та на палубі затримано та знищено умовного противника в умовах ближнього бою", - зазначено у дописі.
Як повідомляв УНН, українські і британські військові провели навчання PASSEX в Чорному морі.
Раніше Збройні сили України провели навчання з протиповітряної оборони.