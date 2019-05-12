ЗСУ проводятять тренування з захоплення суден

Під час тренувань захоплення судна вивід груп здійснювався повітряним шляхом з різних висот системою "Канат" та водним шляхом на швидкісних катерах.



"В трюмах та на палубі затримано та знищено умовного противника в умовах ближнього бою", - зазначено у дописі.



Як повідомляв УНН, українські і британські військові провели навчання PASSEX в Чорному морі.



Раніше Збройні сили України провели навчання з протиповітряної оборони.