Зростання провокацій та спроби зірвати перемир'я: Зеленський обговорив з президентом Литви ситуацію на Донбасі

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“Ми відзначили сьогодні тривожні тенденції безпекової ситуації на Сході України. Зростання провокацій та спроб зірвати перемир’я, відсутність прогресу, гальмування прогресу реалізації Мінських угод з боку Російської Федерації. Це доводить необхідність більш рішучої реакції міжнародної спільноти на цю поведінку”, — розповів Зеленський.

Деталі

Також Президент України подякував литовському колезі за позицію Литви щодо посилення міжнародних санкцій проти Росії, які мають зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України.

Доповнення

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.



Президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю, 19 березня, виступить у Верховній Раді.