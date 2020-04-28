Зранку у Києві рух на мостах скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Зранку у Києві, станом на 8:10, помітне незначне ускладнення руху транспорту, зокрема, затори утворилися на кількох мостах. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, незначне ускладнення руху транспорту помітне на Голосіївському проспекті, Великій Окружній дорозі, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги. А також на вулиці Набережно-Хрещатицькій та бульварі Дружби Народів.
На лівому березі столиці затори утворилися на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, Броварському проспекті та проспектах Визволителів та Романа Шухевича.
Рух на мостах: на Північному, мосту Метро, мосту Патона і Південному рух ускладнено у напрямку правого берега. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на 28 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,10 грн/дол.