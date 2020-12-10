"Зоря" поразкою від "Браги" завершила виступи у Лізі Європи

Перша половина баталії не з’ясувала лідера у грі. Проте у другому таймі “Брага” все ж реалізувала свою перевагу. Незабаром після того, як Жоау Новайш потрапив в поперечину зі штрафного, “Брага” відкрила рахунок. На 61-й хвилині після удару Галено м’яч рикошетом від Абу-Ханни влетів в сітку. Через сім хвилин Рікарду Орта скористався тонким пасом Юрі Медейрушом і переграв Шевченка. На цьому виступ “Зорі” в Лізі Європи завершується — 2:0.

В іншій грі групи англійський “Лестер” вдома подолав грецький “АЕК” — 2:0.

Зазначимо, “Брага” з 13 очками вийшла до наступного етапу з другої позиції квартету, переможцем якого став “Лестер” завдяки перемозі в очній грі з португальцями. “Зоря” фінішувала третьою — 6 пунктів.