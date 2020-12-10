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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77335 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100484 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116683 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151709 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199633 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195321 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282989 просмотра

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"Заря" поражением от "Браги" завершила выступления в Лиге Европы

"Заря" поражением от "Браги" завершила выступления в Лиге Европы

Киев  •  УНН

 • 10785 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В поединке шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе G "Брага" принимала "Зарю", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Первая половина баталии не выяснили лидера в игре. Однако во втором тайме “Брага” все же реализовала свое преимущество.

Вскоре после того, как Жоау Новайш попал в перекладину со штрафного, “Брага” открыла счет. На 61-й минуте после удара Гален мяч рикошетом от Абу-Ханны влетел в сетку. Через семь минут Рикарду Орта воспользовался тонким пасом Юри Медейруш и переиграл Шевченко. На этом выступление “Зари” в Лиге Европы завершается — 2:0.

В другой игре группы английский “Лестер” дома одолел греческий “АЕК” — 2:0.

Отметим, “Брага” с 13 очками вышла в следующий этап со второй позиции квартета, победителем которого стал “Лестер” благодаря победе в очной игре с португальцами. “Заря” финишировала третьей — 6 пунктов.

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