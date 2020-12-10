"Заря" поражением от "Браги" завершила выступления в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В поединке шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе G "Брага" принимала "Зарю", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Первая половина баталии не выяснили лидера в игре. Однако во втором тайме “Брага” все же реализовала свое преимущество.
Вскоре после того, как Жоау Новайш попал в перекладину со штрафного, “Брага” открыла счет. На 61-й минуте после удара Гален мяч рикошетом от Абу-Ханны влетел в сетку. Через семь минут Рикарду Орта воспользовался тонким пасом Юри Медейруш и переиграл Шевченко. На этом выступление “Зари” в Лиге Европы завершается — 2:0.
В другой игре группы английский “Лестер” дома одолел греческий “АЕК” — 2:0.
Отметим, “Брага” с 13 очками вышла в следующий этап со второй позиции квартета, победителем которого стал “Лестер” благодаря победе в очной игре с португальцами. “Заря” финишировала третьей — 6 пунктов.