"Зоря" і "Чорноморець" розписали мирову у третьому турі УПЛ

Навіс Арвеладзе в середині 45-хвилинки в центр штрафної, де Рафаель Ратао головою увігнав ігровий снаряд до сітки. Одесити відповіли ефектним голом зі штрафного у виконанні Савченка — 1:1.

Зазначимо, що команди є сусідами в турнірній таблиці — по 4 очки і 4,5 сходинки.

Додамо, що 250 матч в УПЛ провів футболіст “Зорі” Микита Каменюка.