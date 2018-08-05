"Зоря" і "Чорноморець" розписали мирову у третьому турі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Другий змагальний день Української Прем’єр-ліги завершився поєдинком луганської “Зорі” та одеського “Чорноморця”, передає УНН.
Навіс Арвеладзе в середині 45-хвилинки в центр штрафної, де Рафаель Ратао головою увігнав ігровий снаряд до сітки. Одесити відповіли ефектним голом зі штрафного у виконанні Савченка — 1:1.
Зазначимо, що команди є сусідами в турнірній таблиці — по 4 очки і 4,5 сходинки.
Додамо, що 250 матч в УПЛ провів футболіст “Зорі” Микита Каменюка.