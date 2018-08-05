"Заря" и "Черноморец" расписали мировую в третьем туре УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Второй соревновательный день Украинской Премьер-лиги завершился поединком луганской “Зари” и одесского “Черноморца”, передает УНН.
Навес Арвеладзе в середине 45-минутки в центр штрафной, где Рафаэль Рата головой вогнал игровой снаряд в сетку. Одесситы ответили эффектным голом со штрафного в исполнении Савченко — 1:1.
Отметим, что команды соседствуют в турнирной таблице — по 4 очка и 4,5 ступени.
Добавим, что 250 матч в УПЛ провел футболист “Зари” Никита Каменюка.