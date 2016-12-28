Знайдено ще три тіла загиблих у катастрофі Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Рятувальники виявили на місці катастрофи літака Ту-154 в Чорному морі ще три тіла загиблих, загальна кількість знайдених тіл збільшилася до 15, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“У районі проведення пошукових робіт знайшли ще три тіла загиблих. Загальна кількість знайдених тіл досягло 15”, — йдеться в повідомленні.
Також на на місці катастрофи Ту-154 знайдені 223 фрагменти тіл.
Як повідомляв УНН, в акваторії Чорного моря на ділянці протяжністю 200 м, де 25 грудня зазнав аварії Ту-154 Міноборони РФ, виявлено велике скупчення уламків літака і фрагментів тіл.