Проект змін до Держбюджету: дохід зменшиться на 100 млрд грн, а дефіцит збільшиться на 200 - нардеп

"Уряд переглянув проект змін до Держбюджету. Ось нові пункти, за які пропонується проголосувати Верховній Раді: загальний дохід бюджету зменшується на близько 100 млрд гривень (з 1 095 580 446,2 тис. грн до 972 635 659,4 тис. грн). Дефіцит держбюджету збільшується на 200 млрд гривень (в прийнятому бюджеті була сума в 96 275 720 тис. грн, пропонується змінити її на 298 404 307,9 тис. грн). Скасовується стаття, яка стосувалася того, що Кабмін повинен у 2020 році наблизити прожитковий мінімум до його реальної величини (розрахункова сума була 4251 грн)", - написав депутат.

За його словами, після затвердження сьогодні проекту змін до бюджету Кабінетом міністрів, документ передадуть о 18:00 главам фракцій на засідання погоджувальної ради.

За словами Гончаренка, уряд пропонує в бюджеті скоротити витрати на Український культурний фонд: замість 700 млн грн запланованих спочатку, пропонують залишити 150 млн грн.

"Якщо витрати на Міністерство внутрішніх справ скорочуються на близько 4 млн гривень, то витрати на Міністерство освіти і науки скорочують на більш ніж 1 млрд 900 млн (1 902 193,5 тис грн). Причому, у МВС скорочуються витрати на "не поліцейські" статті: зі спортклубу "Динамо" забирають 4 млн грн, 800 тис. - з Гідрометереологічної служби", - повідомив він.

Крім того, нардеп заявив, що пропонується повністю забрати кошти з будівництва аеропорту Дніпра, на який було заплановано виділення 1 млрд грн.

Фінансування Музею Революції гідності, зазначає Гончаренко, зменшують з близько 97 млн ​​до 30 млн.

"На Міністерство охорони здоров'я виділяють додатково більш ніж 472 млн грн... В проекті змін держбюджету, який зараз розглядається Кабміном, пропонується додати додаткові запозичення в розмірі 277,5 млрд гривень. З них 146,5 млрд грн - внутрішні (швидше за все, прихована емісія), а 131 млрд грн - зовнішні", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету України, в ньому зберегли витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру і освіту.