ЗМІ заявили про можливу зустріч Трампа і Путіна в липні

"Очікується, що президент Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним наступного місяця, поки буде перебувати в Європі на саміті НАТО", - повідомляє видання з посиланням на слова високопоставленого чиновника з американської адміністрації і двох дипломатів, знайомих з його графіком.

Зазначено, що на підтвердження цих планів Трамп заявив у п'ятницю, що "можливо" він зустрінеться з Путіним цього літа.

Поштовх до взаємодії з Кремлем слідує за місяцями підштовхування до цього Трампом, який зіткнувся з опором з боку високопоставлених політичних радників і дипломатів, що ставлять під сумнів цінність зустрічі з Путіним і побоюються, що зустріч тет-а-тет може кинути тінь на саміт НАТО в Брюсселі, зазначає видання.

Повідомляється, що інтерес президента США до зустрічі з Путіним набув розголосу в березні, після того, як "Кремль повідомив, що Трамп під час телефонної розмови з російським лідером направив йому запрошення". Американські чиновники повідомили, що Трамп просив своїх помічників провести двосторонню зустріч з тих пір, як він зустрівся з Путіним у В'єтнамі в листопаді в кулуарах економічного саміту.

"Після цієї зустрічі президент сказав, що хоче запросити Путіна в Білий дім. Ми проігнорували це", - сказав один з американських чиновників.

При цьому, як повідомляється, ключові радники в раді національної безпеки Білого дому виступали проти ідеї такої зустрічі і заявили, що не розглядають інтерес Трампа до саміту як наказ про його органзіцію.

"Вони вирішили: давайте почекаємо і подивимося, чи порушить він це питання знову", - сказав американський чиновник.

Тим часом, посол США в Росії Джон Хантсман організовує візит делегації сенаторів-республіканців в Москву, пише видання.

Нагадаємо, 10 червня Путін заявив, що може зустрітися з Трампом, щойнои президент США буде готовий.

Як повідомляв УНН, Путін і Трамп під час чергової телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст проведення їхньої двосторонньої зустрічі.