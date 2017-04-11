ЗМІ: ймовірного петербурзького терориста раніше депортували з Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Підозрюваний у теракті в петербурзькому метро Акбаржон Джалілов близько року перебував у Туреччині нелегально, передає УНН з посиланням на “Ехо Москви”.
Повідомляється, що після внесення до чорний список А.Джалілов нелегально залишався в Туреччині ще рік. Його депортували 17 грудня 2016 року.
Ймовірного терориста депортували після того, як він намагався покинути країну через Анталію. Передбачається, що для того, щоб виїхати до Росії, йому потрібна була допомога генконсульства РФ в Туреччині.
Нагадаємо, вісьмох спільників петербурзького терориста затримали в Росії.
Жертвами теракту в петербурзькому метро стали 14 людей і близько 50 отримали поранення.