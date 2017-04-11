СМИ: предполагаемого петербургского террориста ранее депортировали из Турции

Сообщается, что после внесения в черный список А.Джалилов нелегально оставался в Турции еще год. Его депортировали 17 декабря 2016 года.

Предполагаемого террориста депортировали после того, как он пытался покинуть страну через Анталию. Предполагается, что для того, чтобы уехать в Россию, ему потребовалась помощь генконсульства РФ в Турции.

Напомним, восемь сообщников петербургского террориста задержали в России.

Жертвами теракта в петербургском метро стали 14 человек и около 50 получили ранения.