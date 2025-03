ЗМІ: США і країни ЄС разом оголосять про висилку російських дипломатів

"Джерело: очікуємо скоординованого оголошення США та деяких європейських країн завтра, про висилку російських дипломатів. "Значна кількість", ймовірно, отримають стусана", - повідомила вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готується вислати десятки російських дипломатів із США в зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Великій Британії.

Раніше The Times повідомило, що російських дипломатів планують вислати 20 держав.

Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot.

— Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 25 березня 2018 р.