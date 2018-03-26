ЗМІ: США і країни ЄС разом оголосять про висилку російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Оголошення про висилку російських дипломатів США і низка країн ЄС зроблять разом. Про це з посиланням на джерело повідомила журналіст Мішель Косінські у Twitter, передає УНН.
"Джерело: очікуємо скоординованого оголошення США та деяких європейських країн завтра, про висилку російських дипломатів. "Значна кількість", ймовірно, отримають стусана", - повідомила вона.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готується вислати десятки російських дипломатів із США в зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Великій Британії.
Раніше The Times повідомило, що російських дипломатів планують вислати 20 держав.
Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot.— Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 25 березня 2018 р.