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ЗМІ: США і країни ЄС разом оголосять про висилку російських дипломатів

ЗМІ: США і країни ЄС разом оголосять про висилку російських дипломатів

Київ • УНН

 • 11285 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Оголошення про висилку російських дипломатів США і низка країн ЄС зроблять разом. Про це з посиланням на джерело повідомила журналіст Мішель Косінські у Twitter, передає УНН.

"Джерело: очікуємо скоординованого оголошення США та деяких європейських країн завтра, про висилку російських дипломатів. "Значна кількість", ймовірно, отримають стусана", - повідомила вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готується вислати десятки російських дипломатів із США в зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля в Великій Британії.

Раніше The Times повідомило, що російських дипломатів планують вислати 20 держав.

Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot.

— Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 25 березня 2018 р.

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