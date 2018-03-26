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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 41577 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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СМИ: США и страны ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов

СМИ: США и страны ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 11278 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Объявление о высылке российских дипломатов США и ряд стран ЕС сделают вместе. Об этом со ссылкой на источник сообщила журналист Мишель Косински в Twitter, передает УНН.

"Источник: ожидаем скоординированного объявления США и нескольких европейских стран завтра, о высылке российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинок", - сообщила она.

Напомним, президент США Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Ранее The Times сообщило, что российских дипломатов планируют выслать 20 государств.

Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot.

— Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 25 березня 2018 р.

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