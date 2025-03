СМИ: США и страны ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов

"Источник: ожидаем скоординированного объявления США и нескольких европейских стран завтра, о высылке российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинок", - сообщила она.

Напомним, президент США Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Ранее The Times сообщило, что российских дипломатов планируют выслать 20 государств.

Source: Expecting a coordinated annoucement between US and multiple European countries tomorrow, expelling Russian diplos in droves. A "significant number" likely getting the boot.

— Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 25 березня 2018 р.