ЗМІ: спецслужби США і Китаю поштовхалися через "ядерну валізку" Трампа

Зі слів очевидців, у той час, коли делегація американського президента заходила в приміщення Будинку народних зібрань в Пекіні, де повинні були пройти переговори з китайськими партнерами, співробітники спецслужб КНР перегородили шлях людині з чорним кейсом.

Члени делегації США сповістили про це главу адміністрації Трампа Джона Келлі, який прибіг на місце події і дав супроводу президента команду заходити в приміщення.

"Потім відбулась метушня. Китайський офіцер безпеки схопив Келлі, але Келлі відштовхнув його руку, а потім агент секретної служби США схопив китайського співробітника і повалив його на землю", - розповіли свідки інциденту.

Через деякий час делегація домовилася з представниками КНР і візит продовжився відповідно до розкладу.

Як пояснює видання, перед прибуттям делегації Д.Трампа американці пояснили китайській стороні звичні в США процедури безпеки. Проте, ймовірно, хтось із співробітників спецслужб КНР або не слухав, або просто вирішив потурбувати партнерів, ігноруючи протокол, пише видання.

Після інциденту Пекін приніс вибачення делегації США, назвавши подію непорозумінням, а також попросив не розповідати про нього.

"Ядерна валізка" - це чорний кейс з кодами безпеки, які потрібні президенту США для того, щоб віддати наказ про запуск ядерних ракет. За безпеку цього об'єкта відповідають співробітники секретної служби, відомства, що займається охороною глави держави, його сім'ї і Білого дому.

Як повідомляв УНН, глави ФБР, ЦРУ і Агентства національної безпеки (АНБ) США не рекомендували американцям користуватися китайськими смартфонами, стверджуючи, що вони загрожують інформаційній безпеці.



