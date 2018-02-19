СМИ: спецслужбы США и Китая устроили потасовку из-за "ядерного чемоданчика" Трампа

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин в ноябре прошлого года сотрудники спецслужб Китая и США устроили потасовку из-за чемодана с секретными кодами запуска ядерных ракет, которая была у человека из сопровождения американского президента. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на слова минимум пяти свидетелей инцидента, передает УНН.