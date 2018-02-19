СМИ: спецслужбы США и Китая устроили потасовку из-за "ядерного чемоданчика" Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин в ноябре прошлого года сотрудники спецслужб Китая и США устроили потасовку из-за чемодана с секретными кодами запуска ядерных ракет, которая была у человека из сопровождения американского президента. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на слова минимум пяти свидетелей инцидента, передает УНН.
По словам очевидцев, в то время, когда делегация американского президента заходила в помещение Дома народных собраний в Пекине, где должны были пройти переговоры с китайскими партнерами, сотрудники спецслужб КНР преградили путь человеку с черным кейсом.
Члены делегации США сообщили об этом главе администрации Д.Трампа Джону Келли, который прибежал на место происшествия и дал сопровождению президента команду заходить в помещение.
"Затем случилась потасовка. Китайский офицер безопасности схватил Келли, но Келли оттолкнул его руку, а затем агент секретной службы США схватил китайского сотрудника и повалил его на землю", - рассказали свидетели инцидента.
Через некоторое время делегация договорилась с представителями КНР и визит продолжился в соответствии с расписанием.
Как поясняет издание, перед прибытием делегации Д.Трампа американцы объяснили китайской стороне привычные в США процедуры безопасности. Однако, вероятно, кто-то из сотрудников спецслужб КНР или не слушал, или просто решил побеспокоить партнеров, игнорируя протокол, пишет издание.
После инцидента Пекин принес извинения делегации США, назвав произошедшее недоразумением, а также попросил не рассказывать о нем.
"Ядерный чемоданчик" - это черный кейс с кодами безопасности, которые нужны президенту США для того, чтобы отдать приказ о запуске ядерных ракет. За безопасность этого объекта отвечают сотрудники секретной службы - ведомства, занимающегося охраной главы государства, его семьи и Белого дома.
Как сообщал УНН, главы ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США не рекомендовали американцам пользоваться китайскими смартфонами, утверждая, что они угрожают информационной безопасности.