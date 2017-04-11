ЗМІ: РФ заздалегідь знала про підготовку хімічної атаки в Сирії

Як повідомив чиновник, російський безпілотник пролітав над лікарнею, куди поспішали постраждалі, щоб отримати медичну допомогу. Через кілька годин винищувач російського виробництва завдав по лікарні бомбового удару. На думку американських офіційних осіб, це було зроблено для того, щоб приховати застосування хімічної зброї.

Чиновник повідомив, що у США немає доказів російської участі в самій атаці на півночі Сирії. Однак присутність розвідувального безпілотника над лікарнею не міг бути збігом, і Росія, мабуть, знала про майбутню хімічну атаку та про те, що жертви потребували медичної допомоги, додав чиновник.

Чиновник також не вказав точний час, коли безпілотник перебував у зазначеному районі, де загинули понад 80 осіб. Він також не повідомив деталей військових і розвідувальних даних, покладених в основу сформованого розуміння ситуації Пентагоном.

Інший американський чиновник попередив, що США не прийшли до остаточного висновку, що Росія заздалегідь знала про застосування хімічної зброї.

До понеділка американські чиновники заявляли, що вони не впевнені, кому належав безпілотник - Росії або Сирії. Згаданий чиновник заявив, що тепер США переконані, що безпілотником керувала російська сторона. За його словами, як і раніше неясно, хто пілотував літак, що розбомбив лікарню, оскільки сирійські військові також літають на літаках російського виробництва.

Представники США раніше заявляли, що російські військові регулярно працюють з сирійськими на авіабазі Шайрат, звідки, імовірно, була здійснена атака. Американські офіційні особи стверджують, що на авіабазі зберігалася хімічна зброя і це є додатковим аргументом на користь того, що Росія була співучасником атаки.