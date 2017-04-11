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СМИ: РФ заранее знала о подготовке химической атаки в Сирии

СМИ: РФ заранее знала о подготовке химической атаки в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. США пришли к выводу, что Россия заранее знала о предстоящей химической атаке в Сирии, которая произошла 4 апреля. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Голос Америки, передает УНН.

Как сообщил чиновник, российский беспилотник пролетал над больницей, куда спешили пострадавшие, чтобы получить медицинскую помощь. Через несколько часов истребитель российского производства нанес по больнице бомбовый удар. По мнению американских официальных лиц, это было сделано для того, чтобы скрыть применение химического оружия.

Чиновник сообщил, что у США нет доказательств российского участия в самой атаке на севере Сирии. Однако присутствие разведывательного беспилотника над больницей не могло быть совпадением, и Россия, должно быть, знала о предстоящей химической атаке и о том, что жертвы нуждались в медицинской помощи, добавил чиновник.

Чиновник также не указал точное время, когда беспилотник находился в указанном районе, где погибли более 80 человек. Он также не сообщил детали военных и разведывательных данных, положенных в основу сложившегося понимания ситуации Пентагоном.

Другой американский чиновник предупредил, что США не пришли к окончательному выводу, что Россия заранее знала о применении химического оружия.

До понедельника американские чиновники заявляли, что они не уверены, кому принадлежал беспилотник – России или Сирии. Упомянутый чиновник заявил, что теперь США убеждены, что беспилотником управляла российская сторона. По его словам, по-прежнему неясно, кто пилотировал самолет, разбомбивший больницу, поскольку сирийские военные также летают на самолетах российского производства.

Представители США ранее заявляли, что российские военные регулярно работают с сирийскими на авиабазе Шайрат, откуда, предположительно, была совершена атака. Американские официальные лица утверждают, что на авиабазе хранилось химическое оружие и это является дополнительным доводом в пользу того, что Россия была соучастником атаки.

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