ЗМІ назвали ім'я наступника Андрія Мельника на посаді посла України у Німеччині

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Як повідомляє ЗМІ, новим послом у Німеччині стане Олексій Макєєв. У той же час Міністерство закордонних справ Німеччини отримає офіційну інформацію про його призначення лише за два тижні.

З 2014 до 2020 року Макєєв очолював політвідділ МЗС. Наразі він працює спеціальним уповноваженим з питань санкцій. За інформацією ЗМІ, дипломат добре володіє німецькою та англійською мовами.

Його попередника Андрія Мельника було відкликано з Німеччини президентом Володимиром Зеленським 9 липня після семи років служби на посаді посла України.

Як складеться його подальша кар'єра, досі неясно. Є припущення, що Мельника може бути призначено на посаду заступника міністра закордонних справ України. На думку українських урядових кіл, переїзд колишнього посла з Берліна до Києва не слід сприймати як пониження на посаді.