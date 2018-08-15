ЗМІ: наїзд на людей в Лондоні здійснив іммігрант з Судану
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Отримавший британське громадянство іммігрант з Судану Саліх Хатер виявився чоловіком, який у вівторок скоїв наїзд на людей в Лондоні біля будівлі британського парламенту. Таку інформацію наводить у вівторок газета Daily Mail, повідомляє УНН.
За даними видання, 29-річний чоловік покинув свою квартиру в Бірмінгемі ввечері 13 серпня і прибув в Лондон в ранні години вівторка. Як повідомляє Daily Mail, вночі напередодні інциденту він протягом кількох годин об’їжджав туристичні місця в центральній частині британської столиці. У районі Вестмінстер він провів близько 90 хвилин.
Відзначається, що Саліх Хатер був відомий поліції графства Уест-Мідлендс.
Раніше телеканал Sky News повідомив, що чоловік, який скоїв наїзд проживав в Бірмінгемі і навчався в Ковентрі.
Як повідомляв УНН, у результаті наїзду автомобіля на людей і загородження біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні медичну допомогу надали трьом людям, одна з постраждалих досі перебуває в лікарні.