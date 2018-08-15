СМИ: наезд на людей в Лондоне совершил иммигрант из Судана

По данным издания, 29-летний мужчина покинул свою квартиру в Бирмингеме вечером 13 августа и прибыл в Лондон в ранние часы вторника. Как сообщает Daily Mail, ночью накануне инцидента он на протяжении нескольких часов объезжал туристические места в центральной части британской столицы. В районе Вестминстер он провел около 90 минут.

Отмечается, что Салих Хатер был известен полиции графства Уэст-Мидлендс.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что человек, который совершил наезд проживал в Бирмингеме и учился в Ковентри.

Как сообщал УНН, в результате наезда автомобиля на людей и заграждения у здания парламента Великобритании в Лондоне медицинскую помощь оказали трем людям, одна из пострадавших до сих пор находится в больнице.