ЗМІ: Меркель має намір провести саміт щодо міграційної кризи зі країнами ЄС

ukru
Ексклюзив
10:32 • 22465 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

08:24 • 80238 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 108941 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 161524 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 145250 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 192768 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 129029 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 133572 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167185 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 191653 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
55 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 68704 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 103695 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 83942 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 106509 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 70502 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 22561 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 80283 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 106509 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 103695 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 192781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 22098 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 26072 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 55494 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 67461 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 70498 перегляди
Актуальне
ЗМІ: Меркель має намір провести саміт щодо міграційної кризи зі країнами ЄС

ЗМІ: Меркель має намір провести саміт щодо міграційної кризи зі країнами ЄС

Київ • УНН

 • 9739 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує провести надзвичайну зустріч за участю ряду країн ЄС, зокрема Австрії, Греції та Італії, з проблем нелегальної міграції. Про це повідомив у суботу ввечері таблоїд Bild з посиланням на джерела в урядах декількох європейських держав, інформує УНН.

За даними видання, в кабміні ФРН виходять з того, що така зустріч може пройти у кінці наступного тижня. Не виключено, що в ній візьмуть участь також Іспанія та балканські країни. Меркель має намір обговорити прийняття більш ефективних заходів щодо подолання міграційної кризи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Італія закрила порти для ще двох кораблів з нелегальними мігрантами

“Ще нічого не вирішено, ми знаходимося в стадії планування. Невідомо, коли точно може відбутися цей надзвичайний саміт”, — наводить видання слова представника італійського уряду.

Слід зазначити, що проблема протидії хвилі нелегальної міграції особливо гостро стоїть зараз на порядку денному в Берліні, оскільки привела до конфлікту між Християнсько-демократичним і Християнсько-соціальним союзами (ХДС і ХСС), які входять у правлячу коаліцію ФРН. Баварський ХСС по суті поставив канцлеру ультиматум, зажадавши від неї вжити однобічних заходів щодо захисту національних кордонів і пригрозивши в іншому випадку виходом з єдиної фракції у парламенті.

Нагадаємо, пік міграційного кризи в Європі припав на 2015-2016 роки, коли в країни ЄС прибутку 2,5 млн мігрантів з Близького Сходу і з Африки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59