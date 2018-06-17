ЗМІ: Меркель має намір провести саміт щодо міграційної кризи зі країнами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує провести надзвичайну зустріч за участю ряду країн ЄС, зокрема Австрії, Греції та Італії, з проблем нелегальної міграції. Про це повідомив у суботу ввечері таблоїд Bild з посиланням на джерела в урядах декількох європейських держав, інформує УНН.
За даними видання, в кабміні ФРН виходять з того, що така зустріч може пройти у кінці наступного тижня. Не виключено, що в ній візьмуть участь також Іспанія та балканські країни. Меркель має намір обговорити прийняття більш ефективних заходів щодо подолання міграційної кризи.
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“Ще нічого не вирішено, ми знаходимося в стадії планування. Невідомо, коли точно може відбутися цей надзвичайний саміт”, — наводить видання слова представника італійського уряду.
Слід зазначити, що проблема протидії хвилі нелегальної міграції особливо гостро стоїть зараз на порядку денному в Берліні, оскільки привела до конфлікту між Християнсько-демократичним і Християнсько-соціальним союзами (ХДС і ХСС), які входять у правлячу коаліцію ФРН. Баварський ХСС по суті поставив канцлеру ультиматум, зажадавши від неї вжити однобічних заходів щодо захисту національних кордонів і пригрозивши в іншому випадку виходом з єдиної фракції у парламенті.
Нагадаємо, пік міграційного кризи в Європі припав на 2015-2016 роки, коли в країни ЄС прибутку 2,5 млн мігрантів з Близького Сходу і з Африки.