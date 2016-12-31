ЗМІ: хакери з РФ проникли в електророзподільну мережу США

У матеріалі йдеться про виявлення в комп'ютерній мережі американської електророзподільної системи коду шкідливого програмного забезпечення, яке, згідно з попередніми висновками Вашингтона, використовувалося спецслужбами Росії для атак на політичні інститути США.

У відповідності з викладеними в публікації відомостями, зазначений програмний код був виявлений у комп'ютерній мережі одного з двох основних електророзподільних компаній в штаті Вермонт.

Наміри здійснення цього несанкціонованого вторгнення владі США поки не ясні. Код шкідливого ПЗ був виявлений в комп'ютерній системі електророзподільної фірми у Вермонті після того, як адміністрація США попередила про його існування великі американські компанії в приватному секторі.