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Актуальное
СМИ: хакеры из РФ проникли в электрораспределительную сеть США

СМИ: хакеры из РФ проникли в электрораспределительную сеть США

Киев • УНН

 • 7830 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Российские хакеры несанкционированно проникли в электрораспределительную систему США. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу вечером в своей электронной версии газета Washington Post, передает УНН.

В материале речь идет о выявлении в компьютерной сети американской электрораспределительной системы кода вредоносного программного обеспечения, которое, согласно предварительным выводам Вашингтона, использовалось спецслужбами России для атак на политические институты США.

В соответствии с изложенными в публикации сведениями, указанный программный код был обнаружен в компьютерной сети одногоодной из двух основных электрораспределительных компаний в штате Вермонт.

Намерения осуществления этого несанкционированного вторжения власти США пока не ясны. Код вредоносного ПО был обнаружен в компьютерной системе электрораспределительной компании в Вермонте после того, как администрация США предупредила о его существовании крупные американские компании в частном секторе.

 

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