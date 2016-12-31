СМИ: хакеры из РФ проникли в электрораспределительную сеть США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Российские хакеры несанкционированно проникли в электрораспределительную систему США. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу вечером в своей электронной версии газета Washington Post, передает УНН.
В материале речь идет о выявлении в компьютерной сети американской электрораспределительной системы кода вредоносного программного обеспечения, которое, согласно предварительным выводам Вашингтона, использовалось спецслужбами России для атак на политические институты США.
В соответствии с изложенными в публикации сведениями, указанный программный код был обнаружен в компьютерной сети одногоодной из двух основных электрораспределительных компаний в штате Вермонт.
Намерения осуществления этого несанкционированного вторжения власти США пока не ясны. Код вредоносного ПО был обнаружен в компьютерной системе электрораспределительной компании в Вермонте после того, как администрация США предупредила о его существовании крупные американские компании в частном секторе.