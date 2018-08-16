ЗМІ: доля Манафорта тепер у руках присяжних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Суд в американському штаті Вірджинія у середу завершив слухання останніх аргументів у справі колишнього голови передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, якого звинувачують в шахрайстві з банківськими рахунками, ухилянні від сплати податків та приховуванні іноземних рахунків, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Якщо провину 69-річного Манафорта буде визнано, він може провести решту життя за ґратами, пише видання.
Так, суддя Томас Елліс III передав справу присяжним в середу ввечері. Заплановано, що обговорення ними справи за 18 звинуваченнями розпочнеться вранці у четвер, 16 серпня.
Прокурори заявили, що "зірковим свідком" у цій справі була купа документів, які, ймовірно, свідчать, що Манафорт навмисно намагався ввести в оману банки та податкове управління США щодо своїх доходів.
Манафорт не давав свідчень, і захист відпочивав у вівторок, не викликаючи жодного свідка.
Нагадаємо, 14 серпня сторона обвинувачення у справі екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта завершила допит 27 свідків.